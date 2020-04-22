В Ессентуках появится еще один сквер
Благоустройство сквера выбрали сами жители курорта на голосовании в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды».
Работы сейчас в самом разгаре. На объекте задействована спецтехника. Уже частично проведен ремонт аллей: уложена плитка, установлен бортовой камень.
Второй этап начался с подготовительных работ по устройству спортивной площадки, параллельно закладывается основание центральной аллеи. Следующим в плане благоустройства ессентукского сквера - ремонт уличного освещения. Здесь так же, как и на других городских терренкурах, появятся самые современные светодиодные светильники.
Озеленители ждут своей очереди, чтобы приступить к посеву газонов. По просьбе горожан проект сквера включил обязательное устройство детской площадки, около полусотни урн и лавочек.
В планах подрядчика - открыть новую "зелёную зону" города Ессентуки в начале учебного года, уже в сентябре. Этот сквер имеет все шансы завоевать любовь жителей района и школьников.
ИСТОЧНИК KP.RU
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