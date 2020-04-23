На Ставрополье шестимесячная малышка заболела коронавирусом

23 Апр 2020 2020-04-23T00:32:26+03:00

Всего в Иноземцево за 22 апреля диагноз выявили у пятерых, среди них – четверо детей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Всего в Иноземцево за 22 апреля диагноз выявили у пятерых, среди них – четверо детей

Изменить размер текста: A A

Тревожную новость сообщил вечером 22 апреля мэр Железноводска. Еще пять жителей поселка Иноземцево заболели коронавирусом. Пришли положительные анализы. По словам Евгения Моисеева, в числе зараженных – четверо детей. Диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у двух девочек.

Одной 10 лет, а второй малышке всего лишь шесть месяцев. А также заразились два мальчика: одному восемь лет, другому – 14 лет. Всех этих пациентов отправили в инфекционное отделение Пятигорска для прохождения лечения.

Градоначальник добавил, что эти пять человек входят в круг общения ранее заболевших.

Коронавирус нашли у шестимесячной жительницы Ставрополья.

- Это показывает, что внутри семьи никто не соблюдал обязательный режим самоизоляции. Убедительно прошу каждого, относитесь внимательнее к самоизоляции. Особенно те, кто вернулись в наш край или приехали в гости из других регионов. Они обязаны находиться дома 14 дней, - напомнил Евгений Моисеев.

ИСТОЧНИК KP.RU