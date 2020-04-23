Лариса Гузеева нарушила правила «Давай поженимся» ради темнокожей невесты из Ставрополя

23 Апр 2020 2020-04-23T07:56:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В последнем выпуске популярного шоу «Давай поженимся» кандидатка в невесты из Ставрополя перевернула все с ног на голову. С первого появления в студии ведущие влюбились в темнокожую красотку Матильду родом с острова Комодо, которая всего 7 лет живет в России, но прекрасно владеет русским языком и учится на 5 курсе биохимического факультета.

Хотя главным в этой истории должен был быть жених - 40-летний Илья, который 11 лет назад приходил на программу простым библиотекарем, а сегодня стал успешным ресторатором. Герой оттолкнул ведущих своим признанием в изменах избранницам. Еще и в анкете написал, что даже не посмотрит на девушек старше 25-лет.

Лариса Гузеева была в таком восторге от Матильды, что вопреки правилам шоу запретила ей выходить за женихом, а ему - даже пробовать строить с красоткой отношения. Хотя Илье девушка «Безумно понравилась»:

Темнокожая студентка из Ставрополя влюбила в себя Гузееву.

ПОДРОБНЕЕ:

Лариса Гузеева нарушила правила шоу «Давай поженимся»: ведущую заворожила темнокожая невеста из Ставрополя

Матильда приехала знакомиться с женихом из Москвы, но пара неожиданно не сложилась [видео, фото]

ИСТОЧНИК KP.RU