На Ставрополье от коронавируса умер еще один человек

23 Апр 2020 2020-04-23T13:00:11+03:00

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Утром 23 апреля губернатор Ставрополья сообщил, что в крае умер еще один человек от коронавируса. За сутки в регионе диагноз подтвердили еще у 55 ставропольцев.

Смена руководства в Пятигорске, замена спецпропусков и рост цен на продукты: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

Таким образом в крае количество зараженных достигло 332 человек. В том числе у 38 детей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что вечером 22 апреля мэр Железноводска сообщил, что еще пять жителей поселка Иноземцево заболели коронавирусом. Пришли положительные анализы. По словам Евгения Моисеева, в числе зараженных – четверо детей. Диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у двух девочек.

Одной 10 лет, а второй малышке всего лишь шесть месяцев. А также заразились два мальчика: одному восемь лет, другому – 14 лет. Всех этих пациентов отправили в инфекционное отделение Пятигорска для прохождения лечения.

Коронавирус нашли у шестимесячной жительницы Ставрополья.

ИСТОЧНИК KP.RU