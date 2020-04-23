На Ставрополье количество заболевших коронавирусом достигло 332 человек
В регионе зафиксирована еще одна смерть
В крае еще один человек умер от коронавирусаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Тревожную новость сообщил утром 23 апреля глава Ставрополья. В крае от коронавируса умер пятый человек. Кто он и из какого района, пока неизвестно.
Врачи пытались сделать все, чтобы спасти его, не удалось. Также Владимир Владимиров сообщил, что за сутки в крае еще у 55 пациентов выявили коронавирус.
Таким образом, за все время на Ставрополье зафиксировано 332 случая заболевания. Из них 9 человек сейчас находятся в тяжелом состоянии. Выздоровели – 44 ставропольца.
ИСТОЧНИК KP.RU