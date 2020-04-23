На Ставрополье еще 55 человек заразились коронавирусом

23 Апр 2020 2020-04-23T12:58:56+03:00

В крае умер пятый человек от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Тревожную новость сообщил утром 23 апреля глава Ставрополья. В крае от коронавируса умер пятый человек. Кто он и из какого района, пока неизвестно. Врачи пытались сделать все, чтобы спасти его, не удалось.

Также Владимир Владимиров сообщил, что за сутки в крае еще у 55 пациентов выявили коронавирус.

Таким образом, за все время на Ставрополье зафиксировано 332 случая заболевания. В том числе у 38 детей. Из них 9 человек сейчас находятся в тяжелом состоянии. В средней тяжести - 46 пациентов. Всего на Ставрополье врачи вылечили от коронавируса 44 ставропольца.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье шестимесячная малышка заболела коронавирусом. Об этом рассказал мэр Железноводска. По его словам, еще пять жителей поселка Иноземцево заболели коронавирусом.

В числе зараженных – четверо детей. Диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у двух девочек.Одной 10 лет, а второй малышке всего лишь шесть месяцев. А также заразились два мальчика: одному восемь лет, другому – 14 лет. Всех этих пациентов отправили в инфекционное отделение Пятигорска для прохождения лечения.

Коронавирус нашли у шестимесячной жительницы Ставрополья.

ИСТОЧНИК KP.RU