На Ставрополье три пациента с коронавирусом находятся на аппаратах ИВЛ
Как стало известно накануне, в регионе три пациента, которые заболели коронавирусом, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом 22 апреля сообщили в Минзраве по региону.
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На сегодняшний день число зараженных коронавирусом на Ставрополье достигло 322 человек. Всего умерших от инфекции – пять человек.
Подробной информации о последней жертве коронавируса пока нет. Тем временем в крае число зараженных выросло до 322 человек.
Коронавирус нашли у шестимесячной жительницы Ставрополья.
ИСТОЧНИК KP.RU