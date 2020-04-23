На Ставрополье три пациента с коронавирусом находятся на аппаратах ИВЛ

23 Апр 2020 2020-04-23T09:21:43+03:00

Всего умерших от инфекции в регионе – пять человек

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Как стало известно накануне, в регионе три пациента, которые заболели коронавирусом, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом 22 апреля сообщили в Минзраве по региону.

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На сегодняшний день число зараженных коронавирусом на Ставрополье достигло 322 человек. Всего умерших от инфекции – пять человек.

Подробной информации о последней жертве коронавируса пока нет. Тем временем в крае число зараженных выросло до 322 человек.

Коронавирус нашли у шестимесячной жительницы Ставрополья.

ИСТОЧНИК KP.RU