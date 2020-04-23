2020-04-23T09:42:44+03:00
Общество

Главный врач больницы в Ставрополе рассказал, кого чаще поражает коронавирус

Анатолий Былим с подтвержденным статусом COVID-19 описал свое состояние и обстановку в карантинной зоне
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Заболевший коронавирусом главный врач больницы №2 в Ставрополе Анатолий Былим предупреждает: вирус - "непредсказуемый". У его коллег тоже нашли COVID-19. В первые дни заболевание у одной из них поддавалось лечению, казалось - все шло хорошо. Пока 21 апреля самочувствие пациентки не ухудшилось. У врача снова поднялась температура, в связи с чем предстоит смена антибактериальной и базовой терапии.

- Седьмой день, что хочу сказать: температуры нет, остаётся кашель, но уже довольно продуктивный. Завтра у меня контрольный рентген. К сожалению, КТ у нас нет, поэтому будем ориентироваться на рентгенологическую картину и клиническую, пытаться их сопоставить, - рассказывает уже о своем течении болезни Анатолий Былим.

По словам главного врача, вирус чаще поражает врачебный состав, чем медсестер и санитарок. Хотя именно последние чаще контактируют с пациентами и больше времени проводят в "грязной зоне".

- Непредсказуемый вирус. Он продолжает подкашивать наших медицинских сотрудников. Но что характерно – чаще заболевают не санитарки и медсестры, которые больше контактирует с больными коронавирусом, а врачи. Не у всех есть клиника, опять же идёт бессимптомное течение, - отмечает Былим.

На 23 апреля в Ставропольском крае прибавилось 55 случаев заболевания. Общее число случаев выросло до 332.

ИСТОЧНИК KP.RU

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