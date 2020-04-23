В Ставрополе поймали более 730 нарушителей режима самоизоляции
В Ставрополе продолжаются рейды по выявлению людей, нарушающих режим самоизоляции. Так, в краевом центре поймали более 730 человек, которые находились на улице без острой необходимости.
Смена руководства в Пятигорске, замена спецпропусков и рост цен на продукты: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе
При проверке у этих горожан не было пропусков.
Коронавирус нашли у шестимесячной жительницы Ставрополья.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в регионе количество зараженных коронавирусом достигло 322 человек. На Ставрополье за все время от инфекции умерли пять человек.
ИСТОЧНИК KP.RU