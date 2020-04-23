2020-04-23T10:23:23+03:00
Общество

В Ставрополе поймали более 730 нарушителей режима самоизоляции

В регионе количество зараженных коронавирусом достигло 322 человек
Ася АСРЯН
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В Ставропольском крае до 30 апреля 2020 года продолжается режим обязательной самоизоляцииВ Ставропольском крае до 30 апреля 2020 года продолжается режим обязательной самоизоляцииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставрополе продолжаются рейды по выявлению людей, нарушающих режим самоизоляции. Так, в краевом центре поймали более 730 человек, которые находились на улице без острой необходимости.

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При проверке у этих горожан не было пропусков.

Коронавирус нашли у шестимесячной жительницы Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в регионе количество зараженных коронавирусом достигло 322 человек. На Ставрополье за все время от инфекции умерли пять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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