В Ставрополе поймали более 730 нарушителей режима самоизоляции

23 Апр 2020 2020-04-23T10:23:23+03:00

В Ставропольском крае до 30 апреля 2020 года продолжается режим обязательной самоизоляции Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В регионе количество зараженных коронавирусом достигло 322 человек

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В Ставрополе продолжаются рейды по выявлению людей, нарушающих режим самоизоляции. Так, в краевом центре поймали более 730 человек, которые находились на улице без острой необходимости.

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При проверке у этих горожан не было пропусков.

Коронавирус нашли у шестимесячной жительницы Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в регионе количество зараженных коронавирусом достигло 322 человек. На Ставрополье за все время от инфекции умерли пять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU