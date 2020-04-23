На Ставрополье заведующая обокрала свой детский сад

23 Апр 2020 2020-04-23T13:15:47+03:00

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В Буденновском районе возбудили уголовное дело против заведующей детского сада. Женщина похитила деньги из бюджета учреждений. Об этом инциденте рассказывает пресс-служба Следственного комитета по Ставропольскому краю.

По версии следователей, в 2016 году начальница устроила восемь человек на подработку: подчиненные совмещали несколько должностей. Но по факту служебные обязательства они не выполняли, и руководителя детского сада это устраивала. Люди получали зарплату за основную работу, а все средства за подработки шли на счета заведующей или ее мужа.

- После поступления заработной платы и иных выплат на расчетные счета сотрудников она давала им указания о переводе этих денег на ее расчетные счета, либо на расчетные счета ее супруга. Таким образом, подозреваемая из бюджета похитила свыше 340 тысяч рублей, - сказано в сообщении.

Против заведующей возбудили уголовное дело по двум статьям: третьей части 159 статьи (мошенничество) и первой части 292 статьи УК РФ (служебный подлог). Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU