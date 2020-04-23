В Пятигорске 5-летний мальчик выпал из окна многоэтажки
В Пятигорске из окна многоэтажного дома выпал пятилетний ребенок. Сообщение об инциденте поступило 22 апреля в городской следственный отдел СКР по Ставрополью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудники Следственного комитета по краю установили, что мальчик в момент инцидента был с мамой в квартире. Самостоятельно ребенок залез на подоконник, но не удержался и выпал из окна. Из-за падения с пятого этажа мальчик скончался до приезда врачей.
- Сейчас следователи выясняют условия жизни и воспитания ребенка, опрашивают родителей, соседей и очевидцев происшествия, - сообщают в пресс-службе ведомства.
По результатам проверки примут процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU