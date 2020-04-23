2020-04-23T10:47:20+03:00
Происшествия

В Пятигорске 5-летний мальчик выпал из окна многоэтажки

Следователи проводят проверку по факту смерти
Антон ШАПОВАЛОВ
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Фото: СКР по СКФото: СКР по СК
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В Пятигорске из окна многоэтажного дома выпал пятилетний ребенок. Сообщение об инциденте поступило 22 апреля в городской следственный отдел СКР по Ставрополью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники Следственного комитета по краю установили, что мальчик в момент инцидента был с мамой в квартире. Самостоятельно ребенок залез на подоконник, но не удержался и выпал из окна. Из-за падения с пятого этажа мальчик скончался до приезда врачей.

- Сейчас следователи выясняют условия жизни и воспитания ребенка, опрашивают родителей, соседей и очевидцев происшествия, - сообщают в пресс-службе ведомства.

По результатам проверки примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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