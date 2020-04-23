2020-04-23T11:13:36+03:00
Общество

На Ставрополье владелица здания готова разместить в нем больных коронавирусом

Предпринимательница предлагает для этой цели двухэтажное здание в селе Александровском
Ася АСРЯН
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В региона зафиксирована еще одна смерть от коронавирусаВ региона зафиксирована еще одна смерть от коронавирусаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Отзывчивая жительница Краснодарского края Алина Петухова написала письмо губернатору Ставрополья. Дело в том, что у предпринимательницы в селе Александровском есть двухэтажное здание площадью 580 квадратных метров.

Находится оно на окраине, в стороне от жилых домов. К зданию ведёт хорошая подъездная дорога, а в двух кварталах расположена Александровская районная больница. По словам Петуховой, дом обеспечен всеми коммуникациями.

Женщина предлагает развернуть в нем медпункт для пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция», - пишет «Победа26».

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что в Ставропольском крае зафиксировали пятую смерть от коронавируса. Как прокомментировали в пресс-службе регионального Минздрава, у пациента была серьезная хирургическая патология.

Тем временем в медучреждениях края подготовлена к оперативному оказанию медицинской помощи при коронавирусе и респираторной симптоматике 1921 инфекционная койка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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