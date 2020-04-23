В Ставрополе из-за коронавируса установили палатку около больницы

23 Апр 2020 2020-04-23T12:28:00+03:00

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В Ставрополе около четвертой городской больницы появилась палатка. В нее заходят врачи с больными. Что происходит - недоумевают местные жители. Ситуацию объяснили в управлении по информполитике Правительства Ставрополья.

Разъяснить ситуацию они доверили главному врачу четвертой больницы Андрею Пучкову:

- Палатку установили по инициативе медиков нашей больницы. Все очень просто: если инфицированный коронавирусом пациент попадет в приемный покой, лечебное учреждение, очень вероятно, придется закрыть на карантин. Понятно, что этого допустить нельзя.

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Тяжелых пациентов осматривают в реанимобиле, а легких - с кашлем или насморком - в палатке. Там решают, отправлять в больницу больного или направить в другое лечебное учреждение. Палатку предоставили в ставропольском управлении МЧС.

- Теперь наш пример взяли на вооружение в других городах и районах, - отмечает Пучков.

Больница работает в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU