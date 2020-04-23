На Ставрополье от коронавируса вылечили 44 пациента

23 Апр 2020 2020-04-23T12:45:15+03:00

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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье еще у 55 пациентов выявили инфекцию. Таким образом, в крае на данный момент 332 пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

Очереди в онкодиспансер, COVID-19 у младенца и интервью с переболевшим: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

Печальное в этой статистике и то, что среди зараженных 38 детей. Напомним, что у 10 из них диагноз подтвердили за последние сутки.

Из хороших новостей – всего в крае от коронавируса выздоровели 44 человека.

Коронавирус нашли у шестимесячной жительницы Ставрополья.

Также 23 апреля губернатор Ставрополья сообщил, что зафиксирован еще один летальный исход. Позже в пресс-службе Минздрава региона прокомментировали, что у пациента была серьезная хирургическая патология.

На данный моментах в больницах края подготовлена к оперативному оказанию медицинской помощи при коронавирусе и респираторной симптоматике 1921 инфекционная койка.

ИСТОЧНИК KP.RU