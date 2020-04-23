2020-04-23T12:45:15+03:00
Общество

На Ставрополье от коронавируса вылечили 44 пациента

Число заболевших коронавирусом выросло до 332 человек
Ася АСРЯН
Поделиться:
Число заболевших коронавирусом выросло до 332 человекЧисло заболевших коронавирусом выросло до 332 человекФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье еще у 55 пациентов выявили инфекцию. Таким образом, в крае на данный момент 332 пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

Очереди в онкодиспансер, COVID-19 у младенца и интервью с переболевшим: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

00:00
00:00

Печальное в этой статистике и то, что среди зараженных 38 детей. Напомним, что у 10 из них диагноз подтвердили за последние сутки.

Из хороших новостей – всего в крае от коронавируса выздоровели 44 человека.

Коронавирус нашли у шестимесячной жительницы Ставрополья.

Также 23 апреля губернатор Ставрополья сообщил, что зафиксирован еще один летальный исход. Позже в пресс-службе Минздрава региона прокомментировали, что у пациента была серьезная хирургическая патология.

На данный моментах в больницах края подготовлена к оперативному оказанию медицинской помощи при коронавирусе и респираторной симптоматике 1921 инфекционная койка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье еще у 10 детей выявили коронавирус
Генпрокуратура обязала проверить обоснованность проведения субботника в Кабардино-Балкарии
В Пятигорске выдадут около 9 тысяч спецпропусков
На Ставрополье от коронавируса вылечили 44 пациента
В Ставрополе из-за коронавируса установили палатку около больницы
На Ставрополье владелица здания готова разместить в нем больных коронавирусом
В Пятигорске 5-летний мальчик выпал из окна многоэтажки
На Ставрополье заведующая обокрала свой детский сад
В Ставрополе поймали более 730 нарушителей режима самоизоляции
Главный врач больницы в Ставрополе рассказал, кого чаще поражает коронавирус
На Ставрополье три пациента с коронавирусом находятся на аппаратах ИВЛ
На Ставрополье еще 55 человек заразились коронавирусом
На Ставрополье количество заболевших коронавирусом достигло 332 человек
На Ставрополье от коронавируса умер еще один человек
Лариса Гузеева нарушила правила «Давай поженимся» ради темнокожей невесты из Ставрополя
На Ставрополье шестимесячная малышка заболела коронавирусом
В Ессентуках появится еще один сквер
«Я так уверенно из дома не выхожу, как они – через лобовое стекло»: в Дагестане везунчики уцелели в чудовищном ДТП
После митинга во Владикавказе пять силовиков попали в больницу с перебитыми ногами
На Ставрополье подготовили 1 402 инфекционные койки
Губернатор выступил с идеей "заморозить" тариф по ЖКХ на Ставрополье
В Ставрополе предприниматели уже начали пользоваться мерами поддержки
На Ставрополье начали раздачу 33 тысяч продуктовых наборов нуждающимся
В Пятигорске на пост главы города вступит Дмитрий Ворошилов
В Ставрополе количество заболевших коронавирусом достигло 46 человек
В горах Ингушетии поймали нарушителей самоизоляции на шашлыках