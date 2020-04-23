На Ставрополье от коронавируса вылечили 44 пациента
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье еще у 55 пациентов выявили инфекцию. Таким образом, в крае на данный момент 332 пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».
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Печальное в этой статистике и то, что среди зараженных 38 детей. Напомним, что у 10 из них диагноз подтвердили за последние сутки.
Из хороших новостей – всего в крае от коронавируса выздоровели 44 человека.
Коронавирус нашли у шестимесячной жительницы Ставрополья.
Также 23 апреля губернатор Ставрополья сообщил, что зафиксирован еще один летальный исход. Позже в пресс-службе Минздрава региона прокомментировали, что у пациента была серьезная хирургическая патология.
На данный моментах в больницах края подготовлена к оперативному оказанию медицинской помощи при коронавирусе и респираторной симптоматике 1921 инфекционная койка.
ИСТОЧНИК KP.RU