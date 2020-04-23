Лучшим банком для стартапа признан УРАЛСИБ

23 Апр 2020 2020-04-23T16:29:35+03:00

Изменить размер текста: A A

УРАЛСИБ занял одну из верхних строчек рейтинга банков с самой низкой стоимостью годового обслуживания для предпринимателей на первом году жизни бизнеса. Речь идет о предложении в рамках пакета услуг «Начни с нуля». Данный рейтинг составила компания Markswebb по итогам исследования Business Banking Fees Monitoring 2020.

В ходе оценки эксперты Markswebb изучили банковские тарифы для различных сегментов: начинающего бизнеса, торговых точек и В2В-компаний, проанализировали стоимость годового обслуживания для каждого из них. В рамках исследования они также определили банки с наиболее выгодными условиями для указанных категорий клиентов.

Получить подробную информацию о продуктах и услугах ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для юридических лиц и предпринимателей можно по телефону горячей линии - 8 (800)-700-77-16, а также на сайте банка.

Напомним, УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Кроме собственной сети, банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Реклама