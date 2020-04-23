В Пятигорске выдадут около 9 тысяч спецпропусков

23 Апр 2020 2020-04-23T13:05:17+03:00

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В Пятигорске готовы выдать около девяти тысяч специальных пропусков нового образца. В единую базу внесли 8,8 тысячи документов - для работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Спецпропуска уже печатают и готовят выдавать. Об этом сообщил руководитель оперативного штаба Дмитрий Ворошилов.

- Внесены корректировки в перечень организаций, деятельность которых критически важна для жизнедеятельности Пятигорска. Их сотрудники имеют право на получение спецпропусков на передвижение по городу, - сообщает пресс-служба администрации Пятигорска.

Власти внесли в список организаций, которым разрешается работать на карантине, Единый рассчетно-кассовый центр. Там выдают пропуска, пояснили в мэрии.

- Кстати, каждая организация, подавшая заявку на получение спецпропусков для сотрудников, должна предоставить график работ по дезинфекции на своей территории - штаб будет держать этот процесс под контролем, - уверяют в администрации.

Прорабатывается вопрос о выдаче индивидуальных пропусков.

- При выдаче разовых спецпропусков нужен индивидуальный подход в каждом конкретном случае. Не все жизненные ситуации можно вписать в установленные рамки. Соблюдение ограничительных мер чрезвычайно важно, но в любых спорных ситуациях решение должно быть принято в пользу горожан, - сказал Ворошилов.

ИСТОЧНИК KP.RU