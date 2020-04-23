Генпрокуратура обязала проверить обоснованность проведения субботника в Кабардино-Балкарии

23 Апр 2020 2020-04-23T13:15:20+03:00

Ранее "КП" поговорила с главой города, где людей заметили на улице [видео]

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Генеральная прокуратура России поручила прокуратуре Кабардино-Балкарии разобраться с историей о проведении субботника в городе Прохладный.

- По результатам проверок при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности, - заявили в надзорном ведомстве.

Речь об уборке городских улиц во время режима самоизоляции, которую на телефон засняла местная жительница и выложила в сеть.

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- С администрации? Вас на субботник выгнали? – обращается Анастасия, так представляется автор, к горожанам. - В Instagram люди возмущались, что выгнали администрацию на субботник. Самоизоляция у нас, а тут толпы людей контактируют! Вы сами вообще довольны этой ситуацией? Что вы молчите?!

Как комментировали "КП-Северный Кавказ" в администрации, благоустройством занималась организация "Цветущий сад", а также люди от ведомств, которым разрешено работать в период самоизоляции, но рекомендовано содержать прилегающую территорию в чистоте.

Субботник в Прохладном во время самоизоляции.Бардак одним словом, народ говорит, что субботник организован администрацией, где соблюдение режима самоизоляции? Где забота о здоровье людей?

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ИСТОЧНИК KP.RU