На Ставрополье еще у 10 детей выявили коронавирус

23 Апр 2020 2020-04-23T13:21:58+03:00

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Как сообщил губернатор Ставрополья утром 23 апреля, в регионе число заболевших коронавирусом достигло 332 человек. За сутки в крае подтверждено еще 55 случаев заражений Covid-19. Из них 10 — это дети.

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Накануне мэр Железноводска Евгений Моисеев поделился тревожной новостью. Вечером 22 апреля он рассказал, что еще пять жителей поселка Иноземцево заболели коронавирусом. Пришли положительные анализы.

По словам Евгения Моисеева, в числе зараженных – четверо детей. Диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у двух девочек.

Одной 10 лет, а второй малышке всего лишь шесть месяцев. А также заразились два мальчика: одному восемь лет, другому – 14 лет. Всех этих пациентов отправили в инфекционное отделение Пятигорска для прохождения лечения.

Коронавирус нашли у шестимесячной жительницы Ставрополья.

Градоначальник добавил, что эти пять человек входят в круг общения ранее заболевших.

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ИСТОЧНИК KP.RU