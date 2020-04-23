В Ставрополе рекордно упал индекс самоизоляции
В Ставрополе резко упал уровень самоизоляции. Индекс города оценили в 2,2 балла, на прошлой неделе результаты были выше - 2,4 балла. А в первую неделю режима ограничительных мер балл не опускался ниже трех. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Карты".
Балл городов Ставрополья по состоянию на 13 часов 22 апреляФото: Яндекс.Карты
Подобная картина во всех городах Ставрополья - дневной балл не поднимается выше трех. Наименьший индекс в Минеральных Водах: там балл варьируется от 2,1 до 2,4. Немного получше ситуация в Ессентуках (2,9 - 3) и Кисловодске (2,9 - 3,1). Однако в Пятигорске улицы все равно полны людей. После введения карантина балл города увеличился несущественно: если на прошлой неделе он равнялся 2,1 и 2,3, то теперь - не выше 2,8.
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Среднесуточный индекс в городах СтавропольяФото: Яндекс.Карты
Георгиевск и Буденновск также показывают низкие результаты. Здешнему уровню самоизоляции дали только 2,6 балла и ниже. Жители Невинномысска тоже плохо соблюдают режим - только 2,9 балла. Самыми дисциплинированными оказались горожане из Михайловска - 3,2 балла.
Отметим, что такая ситуация в города Ставрополья наблюдается в будние дни. В выходные на улицах, как правило, меньше людей, но в некоторых городах (например, в Минеральных Водах) индекс поднимается выше трех только в воскресенье. Заметное увеличение уровня самоизоляции прослеживается после семи вечера - когда многие работники незакрытых организаций вернутся домой.
ИСТОЧНИК KP.RU