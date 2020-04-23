На Ставрополье около 15 тысяч жителей бесплатно получили продукты
В 15 районов Ставрополья сегодня, 23 апреля отвезли более 40 продуктовых наборов. Их раздадут тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации из-за режима самоизоляции.
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В основном, это ставропольцы старше 65 лет, чей размер пенсии не превышает прожиточного минимума.
Бесплатные продуктовые наборы также получат многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и матери, одиноко воспитывающие детей.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе продолжаются рейды по выявлению людей, нарушающих режим самоизоляции. Так, в краевом центре поймали более 730 человек, которые находились на улице без острой необходимости.
ИСТОЧНИК KP.RU