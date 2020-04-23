2020-04-23T17:27:37+03:00
Общество

В Ставрополе онкодиспансер будет принимать пациентов со справками об отсутствии коронавируса

Тест на коронавирус ставропольцы могут пройти у терапевта по месту прикрепления.
Ася АСРЯН
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Тест на коронавирус ставропольцы могут пройти у терапевта по месту прикрепления. Только после этого идти на прием к врачам диспансераТест на коронавирус ставропольцы могут пройти у терапевта по месту прикрепления. Только после этого идти на прием к врачам диспансераФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Ставропольский онкодиспансер запускает новую схему работы. Теперь чтобы защитить медсотрудников и людей с ослабленным иммунитетом от возможного заражения, пациенты должны пройти тест.

Тест на коронавирус ставропольцы могут пройти у терапевта по месту прикрепления. Только после этого идти на прием к врачам диспансера.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что глава Ставрополья накануне обратил на эту проблему внимание. Так как ему стали поступать жалобы от пациентов. Они писали, что из-за отсутствия нужной справки не могут попасть к врачу в онкодиспансер.

Губернатор Ставрополя об очередях в онкодиспансере.Жители Ставрополья пожаловались губернатору Ставропольского края на очереди за справками об эпидокружении возле Ставропольского краевого онкологического диспансера

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ИСТОЧНИК KP.RU

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