В Ставрополе онкодиспансер будет принимать пациентов со справками об отсутствии коронавируса
Ставропольский онкодиспансер запускает новую схему работы. Теперь чтобы защитить медсотрудников и людей с ослабленным иммунитетом от возможного заражения, пациенты должны пройти тест.
Тест на коронавирус ставропольцы могут пройти у терапевта по месту прикрепления. Только после этого идти на прием к врачам диспансера.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что глава Ставрополья накануне обратил на эту проблему внимание. Так как ему стали поступать жалобы от пациентов. Они писали, что из-за отсутствия нужной справки не могут попасть к врачу в онкодиспансер.
Губернатор Ставрополя об очередях в онкодиспансере.Жители Ставрополья пожаловались губернатору Ставропольского края на очереди за справками об эпидокружении возле Ставропольского краевого онкологического диспансера
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ИСТОЧНИК KP.RU