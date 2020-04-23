В Ставрополе онкодиспансер будет принимать пациентов со справками об отсутствии коронавируса

23 Апр 2020 2020-04-23T17:27:37+03:00

Тест на коронавирус ставропольцы могут пройти у терапевта по месту прикрепления. Только после этого идти на прием к врачам диспансера Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Тест на коронавирус ставропольцы могут пройти у терапевта по месту прикрепления.

Изменить размер текста: A A

Ставропольский онкодиспансер запускает новую схему работы. Теперь чтобы защитить медсотрудников и людей с ослабленным иммунитетом от возможного заражения, пациенты должны пройти тест.

Тест на коронавирус ставропольцы могут пройти у терапевта по месту прикрепления. Только после этого идти на прием к врачам диспансера.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что глава Ставрополья накануне обратил на эту проблему внимание. Так как ему стали поступать жалобы от пациентов. Они писали, что из-за отсутствия нужной справки не могут попасть к врачу в онкодиспансер.

Губернатор Ставрополя об очередях в онкодиспансере.Жители Ставрополья пожаловались губернатору Ставропольского края на очереди за справками об эпидокружении возле Ставропольского краевого онкологического диспансера

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье шестимесячная малышка заболела коронавирусом

Всего в Иноземцево за 22 апреля диагноз выявили у пятерых, среди них – четверо детей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU