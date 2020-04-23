На Ставрополье работающим людям старше 65 лет оформят еще один больничный

23 Апр 2020 2020-04-23T15:12:20+03:00

Документ будет оформлен на основании сведений, переданных работодателем в Фонд социального страхования РФ, без посещения больницы

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В Ставропольском крае, также, как и по всей стране из-за коронавируса и из-за продления «вынужденных» выходных до конца месяца, люди старше 65 лет получат право на временные листки нетрудоспособности до 30 апреля.

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Чтобы оформить больничный, нужно дистанционно (по телефону, СМС, электронной почте и т.д.) сообщить работодателю о своем намерении получить электронный больничный лист. Документ будет оформлен на основании сведений, переданных работодателем в Фонд социального страхования РФ, без посещения больницы.

На основании этих же сведений Фонд назначит и выплатит пособие по временной нетрудоспособности за период нахождения на карантине.

Информацию о сумме назначенного пособия и сведения о своих электронных листках нетрудоспособности можно уточнить на сайте https://lk.fss.ru/recipient. Нужно ввести логин и пароль, который гражданин использует для входа на Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье еще у 55 пациентов выявили инфекцию. Таким образом, в крае на данный момент 332 пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

Печальное в этой статистике и то, что среди зараженных 38 детей. Напомним, что у 10 из них диагноз подтвердили за последние сутки. Из хороших новостей – всего в крае от коронавируса выздоровели 44 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU