В Железноводске от коронавируса вылечили первых семи пациентов

23 Апр 2020 2020-04-23T15:24:11+03:00

Ещё две недели эти люди будут находиться под диспансерным меднаблюдением участкового врача

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В Железноводске сегодня, 23 марта, из больницы выписали семь пациентов из первой волны заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом проинформировали в пресс-службе администрации города-курорта.

Там же и добавили, что ещё две недели эти люди будут находиться под диспансерным меднаблюдением участкового врача. Сейчас медики оценивают их самочувствие, как удовлетворительное.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что вечером 22 апреля мэр Железноводска сообщил, что еще пять жителей поселка Иноземцево заболели коронавирусом. Пришли положительные анализы. По словам Евгения Моисеева, в числе зараженных – четверо детей. Диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у двух девочек.

Одной 10 лет, а второй малышке всего лишь шесть месяцев. А также заразились два мальчика: одному восемь лет, другому – 14 лет. Всех этих пациентов отправили в инфекционное отделение Пятигорска для прохождения лечения.

Коронавирус нашли у шестимесячной жительницы Ставрополья.

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ИСТОЧНИК KP.RU