На Ставрополье прогнозируют заморозки до минус трех

23 Апр 2020 2020-04-23T16:06:40+03:00

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В Ставропольском крае синоптики объявили штормовое предупреждение. В регионе ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус трех, холода продлятся одну ночь 24 апреля. Несмотря на это, в некоторых районах сохраняется высокий уровень пожароопасности. Об этом сообщает пресс-служба краевого Гидрометцентра.

- По информации Ставропольского Гидрометцентра, в ночные и утренние часы 24 апреля 2020 года местами в Ставропольском крае ожидаются заморозки в воздухе от -1 до -3, - говорится в документе.

Скорость ветра ночью будет 4-9 метров в секунду, в некоторых территориях воздух прогреется до плюс пяти. Днем 24 апреля температура придет в норму: от плюс 13 до плюс 18 градусов. Синоптики обещают облачную погоду без "существенных осадков".

Высокий уровень (4 класс) пожароопасности отметили в девяти территориях Ставрополья: в Новоалександровске, Александровске, Новоселицке, Буденновске, Зеленокумске, Степном, Нефтекумске, Курском и Рощино. В остальных районах ситуация спокойная.

Карта пожароопасности. Фото: stavpogoda.ru

ИСТОЧНИК KP.RU