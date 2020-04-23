В Ставрополе объяснили причину смерти пятого пациента с коронавирусом

23 Апр 2020 2020-04-23T15:34:01+03:00

В регионе за сутки диагноз подтвердили еще у 55 человек

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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае скончался пятый пациент с коронавирусом. Причину его смерти сегодня, 23 апреля объяснили в министерстве здравоохранения региона. Оказывается, у мужчины был сопутствующий диагноз.

- К сожалению, констатирована еще одна смерть пациента с коронавирусом, у которого была серьезная хирургическая патология, - сообщили в ведомстве.

Напомним, что ставропольский онкодиспансер запускает новую схему работы. Теперь чтобы защитить медсотрудников и людей с ослабленным иммунитетом от возможного заражения, пациенты должны пройти тест.

Тест на коронавирус ставропольцы могут пройти у терапевта по месту прикрепления. Только после этого идти на прием к врачам диспансера.

ИСТОЧНИК KP.RU