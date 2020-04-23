В Ставрополе заработал единый телефон по противодействию распространения коронавируса
Звонки принимаются с 08:00 до 20:00 каждый день
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В краевом центре заработал единый телефон по противодействию распространения коронавируса.
Жители региона могут позвонить по телефону: 8 (8652) 34-91-12 и задать любые вопросы, связанные с инфекцией.
Звонки принимаются с 08:00 до 20:00 каждый день. В этом центре собраны специалисты различных служб.
При необходимости подключатся сотрудники других ведомств. Среди них - министерства и комитеты, районные администрации, Роспотребнадзор, Центр развития предпринимательства, МВД, Центр занятости и другие.
ИСТОЧНИК KP.RU