В Пятигорске провели тотальную дезинфекцию

23 Апр 2020 2020-04-23T15:48:52+03:00

Поливомоечная и распылительная техника задействована для дезинфекции парков, скверов, терренкуров Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

После каждого рейса кондуктора и водители дезинфицируют поручни, стекла, сидения и другие части салонов

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В Пятигорске сегодня с утра, 23 апреля для предотвращения распространения коронавирусной инфекции проводится тотальная дезинфекция. Санитарную обработку в начале и конце смены проходят автобусы, маршрутки и трамваи.

Как сообщили в пресс-службе администрации города-курорта, после каждого рейса кондуктора и водители дезинфицируют поручни, стекла, сидения и другие части салонов. Тщательной обработке также подвергаются все подъезды многоквартирных домов.

Поливомоечная и распылительная техника задействована для дезинфекции парков, скверов, терренкуров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Владимир Владимиров рассказал, что у и.о. главы Пятигорска Льва Травнева ухудшилось состояние здоровья. При этом губернатор подчеркнул, что к счастью, речь не о коронавирусе.

Теперь Травневу надо пройти обследования, уйти на больничный на несколько недель. Владимир Владимиров поддержал это решение.

А руководство Пятигорском, оперативным штабом муниципалитета временно будет возложено на Дмитрия Ворошилова.

ИСТОЧНИК KP.RU