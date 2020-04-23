На Ставрополье ИП могут завершить деятельность дистанционно

23 Апр 2020 2020-04-23T16:04:23+03:00

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В Ставропольском крае у индивидуальных предпринимателей появилась возможность дистанционно прекратить свою деятельность. Заявление не нужно будет подкреплять электронной подписью. Мера действует, пока в регионе не снимут ограничения в связи с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба ФНС.

- Это можно сделать в электронном виде. Нужно заполнить форму № Р26001 «Заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя» по форме на сайте ФНС России, - говорится в сообщении.

Для этого в разделе "Сервисы и госуслуги" пройдите по пункту "Государственная регистрация ЮЛ и ИП". Укажите, что вы индивидуальный предприниматель, и кликните по услуге "Прекращаем деятельность в качестве ИП".

За такой способ прекращения ИП взимается пошлина в размере 160 рублей. К заявлению надо приложить скан-копию или фотографию паспорта человека, на которого оформили ИП, и селфи с паспортом на странице с основными данными.

- В течение пяти рабочих дней на адрес электронной почты, указанной при формировании заявления, регистрирующий орган направит документы по результатам рассмотрения заявления, - сказали в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU