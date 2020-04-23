На Ставрополье дополнительно перепрофилируют 758 инфекционных коек
В Ставропольском крае дополнительно перепрофилируют 758 инфекционных коек в больницах, где будут принимать как пациентов с коронавирусом, так и с острыми респираторными заболеваниями.
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Сейчас почти во всех районах уже есть развернутые и частично перепрофилированные больничные койки.
Всего к оказанию оперативной помощи больным коронавирусом и ОРВИ в острой форме готова 1921 койка.
Напомним, что в регионе на сегодняшний день 332 пациента с подтвержденным диагнозом. В крае зафиксировано пять летальных исхода. Последний скончавшийся от болезни пациент жил в Ставрополе. Как прокомментировали в пресс-службе регионального Минздрава, мужчина имел сопутствующие заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU