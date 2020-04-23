В Дагестане глава села потерял 20 миллионов рублей на сделке с землей

23 Апр 2020 2020-04-23T17:06:57+03:00

Дело против него передали в суд

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Следственный комитет по Дагестану закончил расследовать уголовное дело против главы села Салик Дербентского района Дагестана. Его обвиняют в превышении полномочий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи установили, что в январе 2019 года обвиняемый незаконно предоставил 17 местным жителям участки для ведения подсобного хозяйства. В ведомстве отмечают, что граждане не имели права получать землю, потому что ранее им выдали свои участки. Повторная процедура запрещена земельным законодательством России.

- На основании незаконного постановления главы сельского поселения граждане зарегистрировали в соответствующем органе право собственности на эти земельные участки, - говорится в сообщении.

Глава села нанес муниципальному бюджету ущерб в размере 20 миллионов рублей.

- Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного части два статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления), - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Дело передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU