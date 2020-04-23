На Ставрополье выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет начнутся с 1 июня
На Ставрополье с 1 июня 2020 года родители с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты. Ежемесячное пособие будет выплачиваться семьям с доходами ниже прожиточного минимума, установленного в регионе.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в 15 районов Ставрополья сегодня, 23 апреля отвезли более 40 продуктовых наборов.
Их раздадут тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации из-за режима самоизоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU