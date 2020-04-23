В Ставрополе после жалоб на очереди в онкодиспансере открыли зону ожидания
В Ставропольском краевом онкологическом диспансере открыли зону ожидания для пациентов с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Сделали это для того, чтобы исключить очереди, на которые жаловались люди.
Напомним, что диспансер с 10 апреля приостановил прием на плановое лечение пациентов с доброкачественными новообразованиями. Остальных пациентов принимают по направлению врача и при предъявлении заключения об отсутствии пребывания в очаге или контакта с зараженным коронавирусом.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор региона сообщил о многочисленных жалобах пациентов на очереди на получение таких справок и при их проверке в диспансере. Теперь медучреждение запускает новую схему работы.
Впредь, чтобы защитить врачей и людей с ослабленным иммунитетом от возможного заражения, пациенты должны пройти тест.
Губернатор Ставрополя об очередях в онкодиспансере.Жители Ставрополья пожаловались губернатору Ставропольского края на очереди за справками об эпидокружении возле Ставропольского краевого онкологического диспансера
Тест на коронавирус ставропольцы могут пройти у терапевта по месту прикрепления. Только после этого идти на прием к специалистам диспансера.
ИСТОЧНИК KP.RU