В Ставрополе после жалоб на очереди в онкодиспансере открыли зону ожидания

23 Апр 2020 2020-04-23T17:26:23+03:00

Тест на коронавирус ставропольцы могут пройти у терапевта по месту прикрепления. Только после этого идти на прием к специалистам диспансера. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Теперь в медучреждение будут принимать пациентов со справками об отсутствии коронавируса

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В Ставропольском краевом онкологическом диспансере открыли зону ожидания для пациентов с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Сделали это для того, чтобы исключить очереди, на которые жаловались люди.

Напомним, что диспансер с 10 апреля приостановил прием на плановое лечение пациентов с доброкачественными новообразованиями. Остальных пациентов принимают по направлению врача и при предъявлении заключения об отсутствии пребывания в очаге или контакта с зараженным коронавирусом.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор региона сообщил о многочисленных жалобах пациентов на очереди на получение таких справок и при их проверке в диспансере. Теперь медучреждение запускает новую схему работы.

Впредь, чтобы защитить врачей и людей с ослабленным иммунитетом от возможного заражения, пациенты должны пройти тест.

Губернатор Ставрополя об очередях в онкодиспансере.Жители Ставрополья пожаловались губернатору Ставропольского края на очереди за справками об эпидокружении возле Ставропольского краевого онкологического диспансера

Тест на коронавирус ставропольцы могут пройти у терапевта по месту прикрепления. Только после этого идти на прием к специалистам диспансера.

ИСТОЧНИК KP.RU