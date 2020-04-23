На Ставрополье аннулируют все выданные с нарушением спецпропуска
Глава региона 23 апреля провёл онлайн-заседание краевого координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Владимир Владимиров дал установку продолжать активную работу с въезжающими на Ставрополье из-за границы и других регионов.
Прилетевшие в наш регион люди под роспись уведомляются о необходимости соблюдать режим двухнедельной самоизоляции.
За нарушение им грозит привлечение к ответственности. Региональному Минздраву поручили брать у этих людей пробы на коронавирус сразу после приезда и на 10 день пребывания в самоизоляции.
И еще о важном: Владимир Владимиров поручил членам координационного совета обеспечить регулярные проверки обоснованности выдачи спецпропусков во всех населенных пунктах региона. Выданные с нарушением правил, будут аннулированы.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор региона сообщил о многочисленных жалобах пациентов на очереди в онкодиспансере. Теперь медучреждение запускает новую схему работы.
Губернатор Ставрополя об очередях в онкодиспансере.Жители Ставрополья пожаловались губернатору Ставропольского края на очереди за справками об эпидокружении возле Ставропольского краевого онкологического диспансера
Впредь, чтобы защитить врачей и людей с ослабленным иммунитетом от возможного заражения, пациенты должны пройти тест.
ИСТОЧНИК KP.RU