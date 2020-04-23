На Ставрополье аннулируют все выданные с нарушением спецпропуска

23 Апр 2020 2020-04-23T17:47:34+03:00

Губернатор поручил аннулировать все выданные с нарушением спецпропуска Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прилетевшие в наш регион люди под роспись уведомляются о необходимости соблюдать режим двухнедельной самоизоляции

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Глава региона 23 апреля провёл онлайн-заседание краевого координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Владимир Владимиров дал установку продолжать активную работу с въезжающими на Ставрополье из-за границы и других регионов.

Прилетевшие в наш регион люди под роспись уведомляются о необходимости соблюдать режим двухнедельной самоизоляции.

За нарушение им грозит привлечение к ответственности. Региональному Минздраву поручили брать у этих людей пробы на коронавирус сразу после приезда и на 10 день пребывания в самоизоляции.

И еще о важном: Владимир Владимиров поручил членам координационного совета обеспечить регулярные проверки обоснованности выдачи спецпропусков во всех населенных пунктах региона. Выданные с нарушением правил, будут аннулированы.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор региона сообщил о многочисленных жалобах пациентов на очереди в онкодиспансере. Теперь медучреждение запускает новую схему работы.

Губернатор Ставрополя об очередях в онкодиспансере.Жители Ставрополья пожаловались губернатору Ставропольского края на очереди за справками об эпидокружении возле Ставропольского краевого онкологического диспансера

Впредь, чтобы защитить врачей и людей с ослабленным иммунитетом от возможного заражения, пациенты должны пройти тест.

ИСТОЧНИК KP.RU