В Пятигорске разъяснили правила проезда фур в город

23 Апр 2020 2020-04-23T19:03:01+03:00

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В Пятигорске рассказали, как на КПП будут пропускать большегрузные автомобили в город. Разовые пропуска водителям будут выдаваться непосредственно на постах. Об этом сообщил заведующий отделом транспорта и связи управления экономического развития администрации курорта Владимир Рагулин.

По его словам, водитель должен иметь при себе путевой лист с отметкой адреса предприятия в Пятигорске, куда он едет.

Если он везет товар, то также проверять будут и товарно-транспортную накладную. Что касается транзитного транспорта через город, то он пропускаться не будет.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске уже почти неделю как введен карантин. Динамика распространения коронавируса в городе резко снизилась.

На днях губернатор Ставрополья рассказал, что у и.о. главы Пятигорска Льва Травнева ухудшилось состояние здоровья. При этом Владимир Владимиров подчеркнул, что к счастью, речь не о коронавирусе.

Теперь Травневу надо пройти обследования, уйти на больничный на несколько недель. Владимир Владимиров поддержал это решение.

А руководство Пятигорском, оперативным штабом муниципалитета временно будет возложено на Дмитрия Ворошилова.

ИСТОЧНИК KP.RU