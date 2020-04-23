2020-04-23T19:09:47+03:00
Общество

В Пятигорске во время карантина могут открыть продуктовые рынки

Горожане смогут купить на торговых точках фермерские продукты
Ася АСРЯН
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В Пятигорске могут открыть продуктовые рынки. Эту идею 23 апреля предложил руководитель городского оперштаба Дмитрий Ворошилов на заседании координационного совета.

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Чиновник подчеркнул, что послабление введут только при условии строгого соблюдения жителями города-курорта пропускного режима.

Ворошилов также сообщил, что после открытия продуктовых рынков пятигорчане смогут закупать фермерские продукты. Это молоко, мясо, яйца, зелень, овощи и фрукты.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске уже почти неделю как введен карантин. Динамика распространения коронавируса в городе резко снизилась.

На днях губернатор Ставрополья рассказал, что у и.о. главы Пятигорска Льва Травнева ухудшилось состояние здоровья. При этом Владимир Владимиров подчеркнул, что к счастью, речь не о коронавирусе.

Теперь Травневу надо пройти обследования, уйти на больничный на несколько недель. Владимир Владимиров поддержал это решение.

А руководство Пятигорском, оперативным штабом муниципалитета временно будет возложено на Дмитрия Ворошилова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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