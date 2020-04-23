2020-04-23T21:29:22+03:00
Общество

В Ставрополе пожаловались на черви в бесплатных рыбных консервах

В краевом центре решили проверить, что входит в продуктовый набор для нуждающихся
Ася АСРЯН
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На Ставрополье запустили фейк о некачественных продуктах, которые волонтёры разносят по семьям. Якобы, в эти наборы положили рыбные консервы с червями. Об этом вечером 23 апреля сообщил мэр Ставрополя Андрей Джатдоев.

- Мы решили проверить у себя: вскрыли в произвольном порядке несколько коробок и консервных банок в них, чтобы уличить лжецов в очередной провокации. В видеоролике всё видно. Других рыбных консервов в наборе нет. Бог им судья, - прокомментировал градоначальник.

На кадрах видно, как мужчина, по всей видимости, один из тех, кто занимается раздачей продуктов, вскрывает консервные банки.

Ставропольцы пожаловались на черви в бесплатных консервах.

При этом ставрополец на самом деле открывает несколько разных коробок с продуктовыми наборами. Достает консервные баночки, вскрывает их, показывая, что никаких червей там нет. До этого волонтер проверяет срок годности продукта.

- Отличная килька, пахнет вкусно. Срок годности - годен еще 15 месяцев, - комментирует ставрополец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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