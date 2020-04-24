На Ставрополье еще у 26 пациентов выявили коронавирус
Среди заболевших 40 детей
В крае действует режим самоизоляцииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Губернатор Ставрополья утром 24 апреля сообщил, что за сутки коронавирус выявили ещё у 26 пациентов.
Таким образом, в регионе на сегодняшний день 358 случаев заболевания, в том числе у 40 детей.
В тяжелом состоянии сейчас находятся 9 пациентов. В состоянии средней степени тяжести - 53. Всего в крае за этот период выздоровели 50 пациентов. Напомним, что 5 заболевших умерли.
ИСТОЧНИК KP.RU