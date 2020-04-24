На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 358 человек
На Ставрополье растет число зараженных коронавирусной инфекцией. Так, за сутки прибавилось еще 26 заболевших пациентов. Об этом утром 24 апреля сообщил Владимир Владимиров. Напомним, что среди заболевших – 40 детей. Таким образом, всего в регионе диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердили у 358 пациентов.
За все время в крае выздоровели 50 местных жителей. Напомним, что пятерых заболевших спасти, к сожалению, не удалось.
Ранее губернатор Ставрополья подчеркнул, что в крае размещены дополнительные инфекционные койки. Они оборудуются подачей кислорода.
- Активно закупаем дополнительные аппараты ИВЛ. Но, как подтвердит любой врач, предотвратить – лучше, чем лечить. Прошу всех выполнять меры профилактики, рекомендации медиков. И оставаться дома! Берегите себя, - обратился Владимир Владимиров к жителям Ставрополья.
ИСТОЧНИК KP.RU