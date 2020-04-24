На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 358 человек

24 Апр 2020 2020-04-24T08:27:56+03:00

В регионе диагноз подтвердился еще у 26 пациентов

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На Ставрополье растет число зараженных коронавирусной инфекцией. Так, за сутки прибавилось еще 26 заболевших пациентов. Об этом утром 24 апреля сообщил Владимир Владимиров. Напомним, что среди заболевших – 40 детей. Таким образом, всего в регионе диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердили у 358 пациентов.

За все время в крае выздоровели 50 местных жителей. Напомним, что пятерых заболевших спасти, к сожалению, не удалось.

Ранее губернатор Ставрополья подчеркнул, что в крае размещены дополнительные инфекционные койки. Они оборудуются подачей кислорода.

- Активно закупаем дополнительные аппараты ИВЛ. Но, как подтвердит любой врач, предотвратить – лучше, чем лечить. Прошу всех выполнять меры профилактики, рекомендации медиков. И оставаться дома! Берегите себя, - обратился Владимир Владимиров к жителям Ставрополья.

ИСТОЧНИК KP.RU