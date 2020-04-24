На Ставрополье от коронавируса выздоровели 50 пациентов

24 Апр 2020 2020-04-24T09:34:22+03:00

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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в регионе за сутки прибавилось еще 358 человек с коронавирусной инфекцией. Среди заболевших – 40 несовершеннолетних жителей Ставрополья.

Очереди в онкодиспансер, COVID-19 у младенца и интервью с переболевшим: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

Таким образом, в крае на данный момент 358 зараженных. Об этом утром 24 апреля сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Есть и хорошая новость: 50 пациентов уже выздоровели и готовятся к выписке.

Тем временем по краю снова распространяются фейки. На этот раз запустили слух о некачественных продуктах, которые волонтёры разносят по семьям. Якобы, в эти наборы положили рыбные консервы с червями.

- Мы решили проверить у себя: вскрыли в произвольном порядке несколько коробок и консервных банок в них, чтобы уличить лжецов в очередной провокации. В видеоролике всё видно. Других рыбных консервов в наборе нет. Бог им судья, - прокомментировал градоначальник Андрей Джатдоев.

ИСТОЧНИК KP.RU