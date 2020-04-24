На Ставрополье пьяный муж облил жену бензином и поджег

24 Апр 2020 2020-04-24T10:34:23+03:00

Злоумышленнику не понравилось, что она обвиняет его в безделье

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Инцидент произошел в июне в поселке Передовом Изобильненского округа. Там пьяный житель поругался со своей женой. Супруга обвиняла его в безделье и злоупотреблении алкоголем. Отчаянному мужу эти замечания не понравились. Он облил ставропольчанку бензином и поджег.

На месте преступления была и теща злоумышленника. Женщина сбила пламя и вызвала скорую помощь. Однако, спасти несчастную не удалось. От полученных ожогов она скончалась в больнице.

Против 54-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью». Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе СКР России по краю.

Суд приговорил злоумышленника к 13,5 годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU