Глава Ставрополья ответил, когда снимет ограничения из-за коронавируса

24 Апр 2020 2020-04-24T10:44:20+03:00

В регионе на сегодняшний день 358 зараженных

Изменить размер текста: A A

Всех жителей Ставрополья интересует вопрос, как скоро закончится режим самоизоляции. И когда все смогут вернуться к привычному образу жизни?

Губернатор региона ответил 24 апреля, когда снимет ограничения из-за коронавируса.

- Ответ на этот вопрос один – не раньше, чем минует реальная опасность массового заражения коронавирусной инфекцией. А динамика заболеваемости пока говорит, что расслабляться рано, - считает Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что что в регионе за сутки прибавилось еще 358 человек с коронавирусной инфекцией. Среди заболевших – 40 несовершеннолетних жителей Ставрополья. Таким образом, в крае на данный момент 358 зараженных.

ИСТОЧНИК KP.RU