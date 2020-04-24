2020-04-24T12:36:08+03:00
Коронавирус Covid-19

113 случаев коронавируса диагностировано за сутки в Дагестане

Темпы роста количества больных ускорились вдвое
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
В Дагестане за сутки зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусной инфекциейВ Дагестане за сутки зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусной инфекциейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Дагестане за сутки выявлено 113 случаев коронавируса — это вдвое больше, чем предыдущий пиковый показатель. Около недели назад был зафиксирован рост в 54 пациента, после чего темпы роста стали замедляться.

Послаблений режима пока не будет, как сохранить психическое здоровье и когда выпускники будут сдавать ЕГЭ: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

00:00
00:00

Однако, как оказалось, позитивные тенденции не продержались долго. Сегодня зафиксирован бешеный рост числа заражённых, общее количество выросло на 20% — до 567 человек. Количество выздоровлений и летальных исходов не изменилось — 43 жителя выписаны, 11, к сожалению, скончались.

Напомним, что на протяжении почти всего периода эпидемии по количеству заболевших Дагестан остаётся на первом месте среди всех регионов Северо-Кавказского федерального округа. Всего на пару дней в антирейтинге его обходил Ставропольский край, который уже далеко позади, на четвёртом месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 24 апреля 2020 года: за сутки выявлено больше 100 больных

Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 24 апреля 2020 года: мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Дагестане, распространении болезни в регионе, количеству больных, новых заражённых, а также числу выздоровевших и летальных исходов (подробости).

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рамзан Кадыров смутился, отвечая на вопрос о первой любви
В Ставрополе горожан попросили не бояться выстрелов
В Дагестане мужчину осудят за убийство, совершенное 16 лет назад
На Ставрополье следят за ценами на продукцию первой необходимости
На Ставрополье 25 апреля ожидаются заморозки
Глава Ставрополья контролирует выплаты медикам за борьбу с COVID-19
На Ставрополье запустили первый онлайн-забег ко Дню Победы
В Ингушетии три человека погибли в дорожной аварии
Кадыров рассказал о первой встрече с президентом Путиным
На Ставрополье у каждого шестого пациента коронавирус протекает сложно
На Ставрополье предприятия перепрофилировались на выпуск средств защиты от коронавируса
113 случаев коронавируса диагностировано за сутки в Дагестане
Глава Ставрополья ответил, когда снимет ограничения из-за коронавируса
На Ставрополье пьяный муж облил жену бензином и поджег
В Ставрополе 26 апреля пройдут четыре «балконных» концерта
На Ставрополье от коронавируса выздоровели 50 пациентов
На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 358 человек
На Ставрополье еще у 26 пациентов выявили коронавирус
В Ставрополе пожаловались на червей в бесплатных рыбных консервах
В Пятигорске во время карантина могут открыть продуктовые рынки
В Пятигорске разъяснили правила проезда фур в город
На Ставрополье аннулируют все выданные с нарушением спецпропуска
В Ставрополе после жалоб на очереди в онкодиспансере открыли зону ожидания