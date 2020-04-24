113 случаев коронавируса диагностировано за сутки в Дагестане

24 Апр 2020 2020-04-24T12:36:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Дагестане за сутки выявлено 113 случаев коронавируса — это вдвое больше, чем предыдущий пиковый показатель. Около недели назад был зафиксирован рост в 54 пациента, после чего темпы роста стали замедляться.

Послаблений режима пока не будет, как сохранить психическое здоровье и когда выпускники будут сдавать ЕГЭ: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

Однако, как оказалось, позитивные тенденции не продержались долго. Сегодня зафиксирован бешеный рост числа заражённых, общее количество выросло на 20% — до 567 человек. Количество выздоровлений и летальных исходов не изменилось — 43 жителя выписаны, 11, к сожалению, скончались.

Напомним, что на протяжении почти всего периода эпидемии по количеству заболевших Дагестан остаётся на первом месте среди всех регионов Северо-Кавказского федерального округа. Всего на пару дней в антирейтинге его обходил Ставропольский край, который уже далеко позади, на четвёртом месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 24 апреля 2020 года: за сутки выявлено больше 100 больных

Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 24 апреля 2020 года: мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Дагестане, распространении болезни в регионе, количеству больных, новых заражённых, а также числу выздоровевших и летальных исходов (подробости).

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU