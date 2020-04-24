На Ставрополье предприятия перепрофилировались на выпуск средств защиты от коронавируса

24 Апр 2020 2020-04-24T11:28:39+03:00

На данный момент в регионе пошивом многоразовых масок занимаются уже 14 организаций Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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На Ставрополье ряд предприятий смогли в кратчайшие сроки перепрофилировать свои мощности на выпуск гигиенических масок и бахил.

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Пошивом многоразовых масок занимаются уже 14 организаций. Их сотрудники выпустили более 1,2 миллиона штук.

Ранее Владимир Владимиров ответил, когда снимет ограничения из-за коронавируса. И еще о важном: губернатор поручил членам координационного совета обеспечить регулярные проверки обоснованности выдачи спецпропусков во всех населенных пунктах региона. Выданные с нарушением правил, будут аннулированы.

ИСТОЧНИК KP.RU