2020-04-24T11:02:52+03:00
Общество

На Ставрополье у каждого шестого пациента коронавирус протекает сложно

Под медицинским наблюдением находятся 2685 ставропольцев
Ася АСРЯН
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Напомним, что в крае не удалось спасти пяти человек от болезниНапомним, что в крае не удалось спасти пяти человек от болезниФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что число заболевших коронавирусом в регионе достигло 358 случаев. За сутки диагноз подтвердили еще у 26 пациентов. В числе заболевших 40 несовершеннолетних жителей Ставрополья.

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Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, тяжело и в средней степени тяжести протекает заболевание почти у каждого шестого пациента. Напомним, что в крае не удалось спасти пяти человек от болезни.

Всего из больниц выписали 50 пациентов. Сегодня, 23 апреля планируется выписка еще 16 человек. Под медицинским наблюдением находятся 2685 ставропольцев.

Из них на карантине в стационарах - 208, остальные находятся на самоизоляции дома.

На Ставрополье 13 лабораторий, где по показаниям медиков и людям из группы риска делают анализ на коронавирус. Уже провели более 26 тысяч тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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