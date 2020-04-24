Кадыров рассказал о первой встрече с президентом Путиным

24 Апр 2020 2020-04-24T13:14:01+03:00

По словам политика, первая встреча произошла в Сочи в 2000 году

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, как познакомился с президентом России Владимиром Путиным. Подробности первой встречи он раскрыл во время прямого эфира в Instagram.

По словам Кадырова, знакомство произошло в 2000 году. В тот период будущий чеченский лидер был всего лишь инспектором связи в роте МВД. Но его отец, в то время президент Чечни взял его в Сочи.

— Первый раз меня познакомил с нашим президентом Ахмат-Хаджи Кадыров. Это было в Сочи в далёком 2000 году. В дальнейшем мы встречали в Моздоке, в Гудермесе, — рассказал Рамзан Кадыров.

Напомним, что 9 мая 2004 года в результате теракта первый президент Чечни Ахмат Кадыров был убит. После ряда кадровых перестановок 15 февраля 2007 года его сын был назначен главой республики. Сначала с приставкой врио, а впоследствии как полноправный губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU