В Ингушетии три человека погибли в дорожной аварии
Среди них - двое детей
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В Ингушетии три человека, двое из которых - дети, разбились на дороге. Авария произошла 23 апреля, ближе к вечеру. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Республике Ингушетии.
ДТП случилось в районе села Инарки. Водитель "Mercedes" столкнулся с "ВАЗ-2110", которой управлял 42-летний местный житель. От полученных травм он и его дети десяти и 13 лет скончались.
- Mercedes двигался по главной дороге, с второстепенной на главную выехал ВАЗ-2110, - поясняют ситуацию в ГИБДД по Ингушетии.
Сотрудники МВД проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU