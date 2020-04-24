В Ингушетии три человека погибли в дорожной аварии

24 Апр 2020 2020-04-24T11:46:13+03:00

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В Ингушетии три человека, двое из которых - дети, разбились на дороге. Авария произошла 23 апреля, ближе к вечеру. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Республике Ингушетии.

ДТП случилось в районе села Инарки. Водитель "Mercedes" столкнулся с "ВАЗ-2110", которой управлял 42-летний местный житель. От полученных травм он и его дети десяти и 13 лет скончались.

- Mercedes двигался по главной дороге, с второстепенной на главную выехал ВАЗ-2110, - поясняют ситуацию в ГИБДД по Ингушетии.

Сотрудники МВД проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU