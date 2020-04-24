На Ставрополье запустили первый онлайн-забег ко Дню Победы

24 Апр 2020 2020-04-24T11:56:00+03:00

По словам организаторов, засчитывается пеший шаг, бег, велосипед, самокат и даже фитнес-тренажер

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Такого в Ставропольского крае еще не было. В преддверии 9 мая в Железноводске запустили онлайн забег «Шагаем к Победе». Так, его участникам предстоит преодолеть символические 1814 километров до Дня Победы.

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По словам организаторов, засчитывается пеший шаг, бег, велосипед, самокат и даже фитнес-тренажер.

— Если каждый пройдет хотя бы три метра — вместе мы преодолеем этот маршрут в память о Победе, которую нам подарили наши деды, — считает мэр Железноводска.

Сам градоначальник признался, что вчера уже преодолел «свои 7,7 км на пути к Берлину».

Ставропольцев приглашают поучаствовать в патриотическом онлайн-забеге. Атлеты при помощи шагомеров и других гаджетов будут замерять пройденное расстояние. Жителям региона предлагают делиться своими результатами в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU