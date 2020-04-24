2020-04-24T12:21:20+03:00
Общество

Глава Ставрополья контролирует выплаты медикам за борьбу с COVID-19

Об этом Владимир Владимиров сказал на заседании координационного совета
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

На Ставрополье губернатор Владимир Владимиров решил взять на личный контроль вопрос с выплатами медицинскому персоналу, который работает с заболевшими коронавирусом. О таком решении глава региона объявил на заседании координационного совета по противодействию коронавирусу.

Владимиров подчеркнул важность профессии врача, диагноста или медсестры в современных реалиях:

- Медики находятся на передовой борьбы за жизни и здоровье людей. Они рискуют собой, поэтому должны получать все доплаты, которыми поручил их обеспечить президент страны, - сказал Владимиров.

Послаблений режима пока не будет, как сохранить психическое здоровье и когда выпускники будут сдавать ЕГЭ: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

00:00
00:00

Доплаты начались с 1 апреля, деньги начисляют всему медицинскому персоналу, который трудится на передовой. Так, врачи получают 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсестры - 50 тысяч рублей, а младший персонал - 25 тысяч рублей. Персоналу скорой помощи, который работает с зараженными COVID-19, тоже предполагаются надбавки. Врачам за месяц выплатят 50 тысяч рублей, их подмоге - фельдшерам, медсестрам, водителям "Скорых" - дадут по 25 тысяч рублей.

Кроме того, на Ставрополье подготовили законопроект о дополнительных социальных гарантиях за счет регионального бюджета. Идею рассмотрит Краевая дума на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рамзан Кадыров смутился, отвечая на вопрос о первой любви
В Ставрополе горожан попросили не бояться выстрелов
В Дагестане мужчину осудят за убийство, совершенное 16 лет назад
На Ставрополье следят за ценами на продукцию первой необходимости
На Ставрополье 25 апреля ожидаются заморозки
Глава Ставрополья контролирует выплаты медикам за борьбу с COVID-19
На Ставрополье запустили первый онлайн-забег ко Дню Победы
В Ингушетии три человека погибли в дорожной аварии
Кадыров рассказал о первой встрече с президентом Путиным
На Ставрополье у каждого шестого пациента коронавирус протекает сложно
На Ставрополье предприятия перепрофилировались на выпуск средств защиты от коронавируса
113 случаев коронавируса диагностировано за сутки в Дагестане
Глава Ставрополья ответил, когда снимет ограничения из-за коронавируса
На Ставрополье пьяный муж облил жену бензином и поджег
В Ставрополе 26 апреля пройдут четыре «балконных» концерта
На Ставрополье от коронавируса выздоровели 50 пациентов
На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 358 человек
На Ставрополье еще у 26 пациентов выявили коронавирус
В Ставрополе пожаловались на червей в бесплатных рыбных консервах
В Пятигорске во время карантина могут открыть продуктовые рынки
В Пятигорске разъяснили правила проезда фур в город
На Ставрополье аннулируют все выданные с нарушением спецпропуска
В Ставрополе после жалоб на очереди в онкодиспансере открыли зону ожидания