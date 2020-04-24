Глава Ставрополья контролирует выплаты медикам за борьбу с COVID-19

24 Апр 2020 2020-04-24T12:21:20+03:00

Об этом Владимир Владимиров сказал на заседании координационного совета

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На Ставрополье губернатор Владимир Владимиров решил взять на личный контроль вопрос с выплатами медицинскому персоналу, который работает с заболевшими коронавирусом. О таком решении глава региона объявил на заседании координационного совета по противодействию коронавирусу.

Владимиров подчеркнул важность профессии врача, диагноста или медсестры в современных реалиях:

- Медики находятся на передовой борьбы за жизни и здоровье людей. Они рискуют собой, поэтому должны получать все доплаты, которыми поручил их обеспечить президент страны, - сказал Владимиров.

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Доплаты начались с 1 апреля, деньги начисляют всему медицинскому персоналу, который трудится на передовой. Так, врачи получают 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсестры - 50 тысяч рублей, а младший персонал - 25 тысяч рублей. Персоналу скорой помощи, который работает с зараженными COVID-19, тоже предполагаются надбавки. Врачам за месяц выплатят 50 тысяч рублей, их подмоге - фельдшерам, медсестрам, водителям "Скорых" - дадут по 25 тысяч рублей.

Кроме того, на Ставрополье подготовили законопроект о дополнительных социальных гарантиях за счет регионального бюджета. Идею рассмотрит Краевая дума на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU