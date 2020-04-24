На Ставрополье 25 апреля ожидаются заморозки

24 Апр 2020 2020-04-24T12:38:03+03:00

Изменить размер текста: A A

По Ставропольскому краю снова ударят заморозки, температура опустится до минус трех градусов. Холода продлятся всю ночью и утро, сообщает пресс-служба Гидрометцентра Ставрополья.

- По информации Ставропольского Гидрометцентра, в ночные и утренние часы 25 апреля 2020 года местами в Ставропольском крае ожидаются заморозки в воздухе от -1° до -3 градусов, - сообщают синоптики.

Кроме этого, в некоторых территориях региона повысился уровень пожароопасности:

- 25-27 апреля в северо-западных районах Ставропольского края местами ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс), местами по краю сохранится высокая пожароопасность (4 класс), - говорится в сообщении.

В регионе объявили штормовое предупреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU