На Ставрополье 25 апреля ожидаются заморозки
По Ставропольскому краю снова ударят заморозки, температура опустится до минус трех градусов. Холода продлятся всю ночью и утро, сообщает пресс-служба Гидрометцентра Ставрополья.
- По информации Ставропольского Гидрометцентра, в ночные и утренние часы 25 апреля 2020 года местами в Ставропольском крае ожидаются заморозки в воздухе от -1° до -3 градусов, - сообщают синоптики.
Кроме этого, в некоторых территориях региона повысился уровень пожароопасности:
- 25-27 апреля в северо-западных районах Ставропольского края местами ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс), местами по краю сохранится высокая пожароопасность (4 класс), - говорится в сообщении.
В регионе объявили штормовое предупреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU