На Ставрополье следят за ценами на продукцию первой необходимости

24 Апр 2020 2020-04-24T13:13:03+03:00

Цель - не допустить различного рода спекуляций на фоне повышенного спроса на отдельные группы товаров

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Региональный Минсельхоз проводит ежедневный мониторинг цен на продукцию первой необходимости более чем в 100 магазинах розничной торговли.

Цель - не допустить различного рода спекуляций на фоне повышенного спроса на отдельные группы товаров.

В первую очередь это касается хлеба - в условиях, когда мировые цены на зерно показывают существенный рост.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в преддверии 9 мая в Железноводске запустили онлайн забег «Шагаем к Победе». Так, его участникам предстоит преодолеть символические 1814 километров до Дня Победы. По словам организаторов, засчитывается пеший шаг, бег, велосипед, самокат и даже фитнес-тренажер.

ИСТОЧНИК KP.RU