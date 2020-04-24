На Ставрополье следят за ценами на продукцию первой необходимости
Региональный Минсельхоз проводит ежедневный мониторинг цен на продукцию первой необходимости более чем в 100 магазинах розничной торговли.
Цель - не допустить различного рода спекуляций на фоне повышенного спроса на отдельные группы товаров.
В первую очередь это касается хлеба - в условиях, когда мировые цены на зерно показывают существенный рост.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в преддверии 9 мая в Железноводске запустили онлайн забег «Шагаем к Победе». Так, его участникам предстоит преодолеть символические 1814 километров до Дня Победы. По словам организаторов, засчитывается пеший шаг, бег, велосипед, самокат и даже фитнес-тренажер.
ИСТОЧНИК KP.RU